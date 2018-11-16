/ Навигатор заставил плутать в лесу заблудившуюся женщину с собакой

Обращение к спасателям поступило, когда смартфон почти разрядился.

Прогулка с собакой возле озера Инышко затянулась для местной жительницы. С четвероногим другом 44-летняя женщина отправилась в лес, однако выйти из него не смогла. Она попробовала выбраться из насаждений, ориентируясь по навигатору, но предложенный путь оказался неверным. Когда смартфон почти разрядился, женщина все-таки обратилась к спасателям.

К счастью, женщина успела передать спасателям координаты и осталась на месте, ожидая прибытия помощи. Спасатели на квадроцикле оперативно отыскали женщину и вывезли её к личному автомобилю. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Отметим, что коллеги спасателей Миасского отряда в тот же день помогали тюменцу под Усть-Катавом. Мужчина шел по трассе М-5, утверждая, что направляется в Тюмень из Санкт-Петербурга. Путешественник отморозил руки, и ему требовалась срочная госпитализация.