/ До 110 км/ч официально разрешат разгоняться водителям

Данная мера необходима для снижения аварийности на дорогах.

На некоторых дорогах федерального значения планируется увеличить максимально разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском краем. Также планируется повысить лимит до 130 км/ч на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург». По мнению Росавтодора, данная мера необходима для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось. — рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

На данный момент новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД. После определения участка будут внесены изменения в проект организации дорожного движения и замена дорожных знаков.

Впрочем, в Челябинской области в ближайшее время нововведений ожидать не стоит, поскольку на территории региона пока что расположена лишь одна автомагистраль.

У нас есть участок в районе Тимирязевского, первой категории, на трассе М-5 «Урал», там скоростной режим в экспериментальном режиме введен до 90 км/ч. Это автомагистраль с максимально разрешенной в России скоростью. Техническое состояние всех остальных участков не позволяет перевести их в категорию «Автомагистраль», потому что наличие такого скоростного режима предполагает отсутствие левых поворотов, пешеходных переходов и прочих нюансов, которые осложняют движение по прямой, когда водитель вынужден притормаживать из-за помех, поэтому в ближайшее время на территории Челябинской области таких участков не будет. — рассказала сайту «Первый областной» Татьяна Денисова.

Однако не все согласны с предполагаемыми нововведениями. Например, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что изменение скоростного режима не увеличит пропускную способность дорог.

Основная проблема федеральных трасс — «рваный» скоростной режим, частые его изменения на разных участках. Необходимость постоянно подстраиваться выматывает водителя, что в результате сказывается на безопасности дорожного движения: водитель, например, может не заметить пешехода. — пояснил Петр Шкуматов «Известиям».

По мнению заместителя руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, увеличение лимита скорости имеет смысл, только если позволяют дорожные условия и требования безопасности.