/ Инспекторы ГИБДД не дали замерзнуть угодившей в кювет автомобилистке

У машины лопнуло колесо, а на улице была отрицательная температура.

Жительница Челябинской области написала благодарственное письмо в адрес инспекторов ГИБДД. Она рассказала, как ехала в Еманжелинск из Челябинска, но машину занесло. Не справившись с управлением, женщина направила автомобиль в кювет. У машины лопнуло колесо, каким-либо образом двигаться дальше женщина не могла. Она оставалась на холоде продолжительное время, пока ее не заметили проезжавшие мимо инспекторы.

Из-за того что, в тридцатиградусный мороз я продолжительное время пробыла на улице, меня разместили отогреваться в патрульном автомобиле, оказали огромную моральную поддержку. Благодарю вас за подготовку таких кадров. Большое спасибо ребятам! — написала 39-летняя жительница Еманжелинска.

Инспекторы вызвали сотрудников дорожно-транспортной службы. Совместными усилиями поменяли колесо и вытащили автомобиль на проезжую часть.

Несмотря на горячие благодарности жительницы Челябинской области, инспекторы не считают свой поступок героическим. По их словам, каждый день они приходят на помощь оказавшимся в беде автомобилистам. Это тоже часть работы.