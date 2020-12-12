В полиции прокомментировали ДТП с маршруткой в Челябинске, в котором пострадала девочка

Ребёнку около десяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» прокомментировали ДТП с девочкой, произошедшее буквально час назад на улице Новороссийской, 83 в Челябинске. По предварительным данным, ребёнку около 10 лет.

«Факт аварии подтверждаем. Пострадавшей около 10 лет, сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение. Какие травмы получил ребёнок — пока уточняется. Столкновение произошло на регулируемом пешеходном переходе. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, разбираются в обстоятельствах аварии»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, столкновение произошло сегодня, 12 декабря, около 17:10. По словам нашего корреспондента, ставшего очевидцем ЧП, девочка перебегала дорогу на жёлтый сигнал светофора, не дождавшись зелёного, когда водитель маршрутки наехал на неё. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу, водитель хотел ехать дальше, но пассажиры приказали ему остановиться. По словам медиков, у ребёнка шок, но пообещали, что всё будет хорошо. Подробнее о ДТП можно узнать здесь.