В Чебаркульском районе в результате ДТП погибла женщина

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром, 12 декабря, в Чебаркульском районе Челябинской области произошла жуткая авария, в результате которой погиб человек. Подробнее о происшествии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 10:30 на 17 километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М5. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля решил обогнать движущееся впереди авто, зная, что такой манёвр разрешён, но не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир — женщина, 1972 года рождения, скончалась на месте происшествия. Водитель не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится необходимая проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.