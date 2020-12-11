Трое пешеходов пострадали в ДТП в Челябинске за прошедшие сутки

Всего на территории города было зафиксировано 66 происшествий.

10 декабря в Челябинске было зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий. В трёх из них травмы получили пешеходы.

Первый случай произошёл в 13 часов на улице Российской возле заправки. Женщина, 1956 года рождения, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. На неё совершила наезд «Тойота» под управлением мужчины, 1994 года рождения. После этого женщина-пешеход ударилась о стоящий справа УАЗ. Она получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Другое ДТП произошло в 18:30 возле дома № 15/1 по улице 40 лет Октября. Женщина-пешеход, 1963 года рождения, переходила дорогу в неустановленном для этого месте. В результате на неё наехал автомобиль «Форд», которым управлял водитель 1978 года рождения. Женщина получила травмы.

Ещё одно происшествие случилось в 19 часов вечера на улице Молодогвардейцев возле ТЦ «Фиеста». Девушка-пешеход переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, а водитель «Дэу», 1989 года рождения, при повороте налево не уступил ей дорогу. В результате девушка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

«Всего за 11 месяцев 2020 года на дорогах города Челябинска совершено 448 наездов на пешеходов, в которых 20 человек погибли и 446 получили ранения. 130 происшествий произошли по причине нарушений правил дорожного движения пешеходами, в 11 случаях из которых пешеходы находились в состоянии опьянения», — сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

В Госавтоинспекции по городу Челябинску напоминают, что только строгое ПДД и взаимоуважение помогут избежать дорожных трагедий.