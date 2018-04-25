/ Молодой человек умер под колесами иномарки в Челябинской области

Личность погибшего устанавливается.

Смертельное ДТП произошло в ночь на сегодня, 25 апреля. В Сосновском районе иномарка сбила пешехода. Как уточнили в ГИБДД Челябинской области, 44-летний водитель «Хендай Элантра» наехала на мужчину, примерный возраст которого 25-30 лет. По предварительной информации, он переходил проезжую часть в неустановленном месте.



От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пешеход скончался на месте. По предварительным данным мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов. - сообщили в ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также все детали и обстоятельства произошедшего.

