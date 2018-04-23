/ Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

42-летний пассажир «Мицубиси Лансер» попал в больницу после утренней аварии в Озерске. Сегодня, 23 апреля, в 8:24 водитель иномарки, по информации ГИБДД области, не выбрал безопасную скорость движения. На 13-м километре шоссе Метлинское автомобиль съехал с дороги, улетел в кювет и перевернулся. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.



В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии обратиться в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО города Озерска. — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Информацию принимают также по телефону 4-55-21 — инспектор по разбору ДТП с пострадавшими людьми.



Подробности и обстоятельства устанавливаются.

