/ Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области

Двух человек госпитализировали.

Три автомобиля столкнулись в Пластовском районе. ДТП произошло накануне, 22 апреля, примерно в 17:45. Как уточнили в ГИБДД по Челябинской области, 32-летний водитель маршрутки «Форд Транзит» нарушил правила расположения на проезжей части. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес Актрус», а после этого — с иномаркой «Фольцваген Тигуан».



В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Форд» были госпитализированы, второй пассажир иномарки получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

