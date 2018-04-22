/ Годовалая пассажирка «Тойоты» попала в больницу после лобового ДТП в Миассе

В машину с ребенком въехал «Ленд Крузер».

Невежливый водитель спровоцировал лобовое ДТП на улице Гвардейской в Миассе. Инцидент произошел еще 18 апреля. Установлено, что «Тойота Ленд Крузер», которой управлял 52-летний мужчина, поворачивала налево и, по правилам, должна была уступить встречному автомобилю «Тойота Королла». Однако водитель решил этого не делать. Малыш-пассажир получил травмы.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения автомобиля «Тойота Колоролла» получила телесные повреждения, госпитализирована. — рассказала сайту первый областной инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства и причины произошедшей аварии.