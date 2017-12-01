/ 46-летняя женщина насмерть сбила велосипедиста на трассе под Челябинском

Мужчина погиб от полученных травм.

Накануне вечером под Челябинском произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. 49-летний мужчина двигался на двухколесном транспорте в сторону Троицка, когда его нагнал «Фольксваген». На темной дороге велосипедист оказался незаметен.



30 ноября около 17:30 на 47 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель — женщина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Кедди», совершила наезд на велосипедиста, ехавшего по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения получил смертельные травмы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.