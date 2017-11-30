/ Челябинка, потерявшая в ДТП сестру, нашла свидетеля аварии после обращения на ОТВ

Женщина надеется наказать автомобилиста с помощью показаний очевидицы.

Неделю назад к журналистам медиахолдинга ОТВ обратилась челябинка Светлана. Она искала очевидцев ДТП, в котором погибла ее сестра. Сюжет на телеканале ОТВ и новость на сайте «Первый областной» помогли женщине. Очевидица, присутствовавшая рядом в момент аварии, позвонила и рассказала все, что видела. Свидетельница подтвердила: погибшая была на «зебре», а машина взялась буквально из ниоткуда.

Сестра моя встала к пешеходному переходу, убедилась, что по сторонам никого нет, сделала несколько шагов — и тут откуда ни возьмись вылетает машина серого цвета. Сбивает сестру так, что та в воздухе подлетает, падает на крышу машины. Тот не останавливается, едет, сестра скатывается на капот и слетает на асфальт. Как эта девушка рассказала, он хотел скрыться с места, но она пообещала записать его номера. Если бы она подлетела и упала на крышу, возможно, ее бы можно было спасти. Очевидица говорит, что скорость была, наверное, где-то 120. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана.

Женщина записала разговор с очевидицей на диктофон и предоставила запись в ГИБДД, чтобы помочь разобраться в ситуации. Светлана надеется, что автомобилиста накажут.



Напомним, инцидент произошел в конце октября на улице Горького. Женщина, переходившая дорогу по «зебре», оказалась под колесами автомобиля. Как установили в ГИБДД, пострадавшую после ДТП отбросило на несколько метров.