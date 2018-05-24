/ Автобус насмерть сбил 6-летнего велосипедиста в селе Саткинского района

Мальчик гулял на улице со старшей сестрой.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Саткинском районе 6-летнего велосипедиста задавил автобус. Мальчик, как рассказали в ГИБДД, гулял на улице в селе Айлино. Присматривала за ним 7-летняя сестра. Взрослых рядом не было. Вдруг маленький велосипедист решил пересечь дорогу, не слезая с велосипеда. Сделал он это в запрещенном месте. Водитель автобуса не смог вовремя затормозить перед неожиданно оказавшимся на дороге ребенком.

23 мая около 17:30 возле дома № 5 по улице Ленина, село Айлино Саткинского района, водитель 1964 года рождения, управляя автобусом «Нефаз», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 6-летнего мальчика. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте на велосипеде в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии. По факту ДТП организована проверка.