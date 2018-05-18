/ Пьяный водитель на «четверке» проломил череп 8-летней велосипедистке

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

36-летний водитель ВАЗ 2104 сбил 8-летнюю девочку. ДТП произошло накануне, 17 мая, в 16:50 в Аргаяшском районе в деревне Мавлютова возле дома 4 по улице Зеленая. Известно, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Он выехал на обочину, где наехал на маленькую девочку. Она шла одна и катила рядом с собой велосипед.

В настоящие время, при расследование, данного факта установлено, что данный водитель ранее в 2016 году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Девочку госпитализировали в Аргаяшскую центральную районную больницу. У нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости, перелом основания черепа.

Расследования проводят сотрудники ГИБДД. Подробности устанавливаются.