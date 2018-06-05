/ 23-летняя женщина из Магнитогорска за рулем фуры насмерть сбила пешехода в Омске

Водитель заявила, что не видела человека на дороге.

Правоохранители из Омска подозревают 23-летнюю жительницу Магнитогорска в совершении смертельной аварии. Женщина работает водителем-экспедитором и ездит на большегрузном «Мерседесе». Во время очередного рейса она, якобы, сбила 27-летнего пешехода. Правоохранители потратили три недели на ее поиски.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили номер скрывшейся машины и личность водителя — ей оказалась жительница Челябинской области 1994 года рождения. Женщина находилась в Магнитогорске и для проведения процессуальных действий прилетела в Омск. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД России по Омской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. На судебном заседании женщина заявила, что не заметила наезда, поэтому и скрылась. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия показал, что авария произошла при недостаточной видимости, в темное время суток.