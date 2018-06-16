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/ Пешеход налетел на трамвай в Магнитогорске

Пешеход налетел на трамвай в Магнитогорске

Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.
сегодня в 11:21
  |  Происшествия

Инцидент произошел сегодня утром, 16 июня. Трамвай двигался в Магнитогорске по улице Октябрьская. Как сообщают очевидцы, мужчина начал переходить дорогу в непредназначенном для этого месте. Вагон в этот момент стоял.

Вагон стоял на остановке. Машинистка видела, как мужчина быстро шел, ноги заплетались. Потом его понесло на вагон. Он сам ударился об вагон. Приехала скорая и забрала его. — сообщает сайту «Первый областной» собственный источник.

Мужчина был госпитализирован с травмами в местную больницу.

Очевидцы сообщают, что во время происшествия на данном участке дороге было остановлено движение трамваев на 35 минут. Транспортной пробки удалось избежать, поскольку дорога является второстепенной и движение ранним субботним утром там не было активным.

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