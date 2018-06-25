/ Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения

Мужчину обязали выплатить матери 1 миллион в качестве моральной компенсаци.

Курчатовский районный суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Челябинске. Больше года ушло на проведение положенных процедур. 47-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекших смерть человека. Его жертвой стал 16-летний подросток, единственный ребенок в семье.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. Кроме того, судом удовлетворен иск о возмещении морального вреда в пользу матери погибшего в размере 1 миллиона рублей. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Напомним, 3 марта 2017 года несовершеннолетнего пешехода сбил водитель «Тойоты». Молодой человек переходил дорогу по «зебре» возле остановки общественного транспорта. С серьезными травмами парня госпитализировали, через неделю он скончался в больнице.