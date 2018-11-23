/ Водитель «Рено» сбил велосипедистку в Пласте

Женщина получила телесные повреждения.

43-летний мужчина на автомобиле «Рено» сбил 45-летнюю велосепидистку. Инцидент произошел в Пласте, возле дома, в 18:00, 22 ноября.

Мужчина, управляя автомобилем «Рено Меган», на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста, женщину 45 лет. В результате ДТП, женщина — велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

Отметим, 22 ноября на территории нашей области произошло 12 ДТП. Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части, а в ночное время использовать светоотражающие приборы.