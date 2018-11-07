/ Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Магнитогорске

Кровавое ДТП произошло на левом берегу города.

В Магнитогорске пенсионерка попала под трамвай. Инцидент произошел накануне, 6 ноября, в утреннее время. Сообщается, что за несколько секунд до произошедшего 68-летняя женщина переходила проезжую часть.

Водитель, женщина 1970 года рождения, управляя трамваем КТМ-5МЗ 71−605, следуя по ул. Ярославского от ул. Пархоменко в сторону ул. Черняховского совершила наезд на пешехода, находящегося на ООТ «Черняховского». В результате, пешеход женщина 68 лет, скончалась на месте происшествия. — прокомментировали сайту «Первый областной» инцидент в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отметим, что за эти сутки на территории области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 4 человека. В ГИБДД области просят пешеходов быть внимательными при движении по проезжей части, обозначать свои намерения о переходе и использовать светоотражающие элементы в ночное время.