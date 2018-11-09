/ Все пенсионеры Челябинской области получат выплату до конца года

Более половины уже получили единовременную выплату в размере 700 рублей.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского все пенсионеры области получат единовременную выплату, увеличенную до 700 рублей.

Выплата предусмотрена для того, чтобы люди могли почувствовать положительную динамику и изменения, которые происходят в области. Экономика планомерно развивается, несмотря на кризисы и санкции. Традиционную ежегодную выплату получат все 55-летние женщины и 60-летние мужчины, которые вышли на пенсию.

Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей. — комментирует губернатор.

На данный момент пособие получили уже 494 тысячи человек, а до конца года его получат все 885 тысяч пенсионеров области.