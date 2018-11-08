/ Пробка из трамваев образовалась на ЧМЗ из-за схода с рельсов электротранспорта

Челябинцы опоздали на работу.

С неприятностями столкнулись челябинцы утром 8 ноября. Около 7:30 в районе Лакокрасочного завода с рельсов сошел трамвай. Из-за этой ситуации движение электротранспорта по Свердловскому тракту встало: трамваи №№ 3, 14, 19, 20 не могли проехать сразу в двух направлениях. Многие пассажиры опоздали на работу из-за необходимости пересаживаться на другой вид транспорта или ждать такси.

В 09:00 трамвай был поставлен на рельсы. Движение полностью восстановлено. — сообщили сайту «Первый областной» в Диспетчерской общественного транспорта.

Причины, по которым трамвай оказался на голом асфальте, а не на рельсах, будут выяснять.

Напомним, что весной ЧП на путях происходили из-за происков недоброжелателей, воровавших рельсы и выкручивавших гайки.