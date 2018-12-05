/ Прибавку к пенсии в 2019 году получат 9 тысяч южноуральцев

Повышение к пенсии устанавливается в размере 25% фиксированной выплаты.

Пенсионеры из сельской местности Челябинской области получат дополнительную материальную поддержку.

- С 1 января 2019 года вступят в силу нормы Федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающие дополнительную материальную поддержку для жителей села. — прокомментировала пресс-служба регионального отделения пенсионного фонда РФ.

Перерасчет страховой пенсии и страховой пенсии по инвалидности будет произведен пенсионерам, которые проживают в сельской местности и имеют сельский стаж более 30 лет. Сейчас они не должны вести трудовую деятельность. На данный момент имеется информация о том, что на территории области перерасчет будет сделан около 9000 человек. Дополнительные заявления подавать не потребуется.

Повышение к пенсии устанавливается в размере 25% фиксированной выплаты, что на 1 января 2019 года составит 1333, 55 руб., а для получателей страховой пенсии по инвалидности III группы — 666, 78 руб.