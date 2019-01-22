/ В Карабаше водитель сбил пешехода и сам доставил его в больницу

Пострадавшей была оказана медпомощь.

29-летний водитель на «Четырнадцатой» сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе в Карабаше. Инцидент случился в вечернее время 18 января неподалеку от дома № 13/1 по улице Металлургов.

29-летний водитель, управляя, автомобилем ВАЗ-2114, направляясь в сторону ул. Комсомольская, совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая, выйдя с автобуса вблизи магазина «Красное&Белое», переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе ГИБДД «Кыштымский».

Полицейские отмечают, что несмотря на возникший инцидент, мужчина не оставил место ДТП, а сам доставил пострадавшую в больницу Карабаша, где ей была оказана медицинская помощь.