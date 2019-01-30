/ «Рено Сандеро» превратилась в металлолом после аварии в Карабаше

Водитель французской иномарки выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Страшная авария с участием жителей Озерска и Златоуста произошла вчера, 29 января, на территории Карабаша. 51-летний мужчина на «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком марки «БАУ».

Как отметили в управлении ГИБДД по Челябинской области, водитель «Рено» выехал на встречку, хотя на данном участке трассы запрещен обгон.

На 57 километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым на территории города Карабаш, 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», выехал на полосу, предназначенную для встречного, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем «БАУ» под управлением 35-летнего мужчины. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, водитель французской иномарки скончался на месте ДТП до прибытия кареты скорой помощи. На данный момент сотрудники ГИБДД расследуют все обстоятельства происшествия.

Добавим, произошедшее ДТП попало в объектив камеры очевидца. На фотографиях и кадрах с места пришествия отчетливо видно, как сильно пострадала «Рено». У машины полностью разнесена правая часть. Сам автомобиль не подлежит восстановлению.