/ Водитель «Инфинити» сбил пешехода на территории Сосновского района

58-летний мужчина скончался на месте ДТП.

27-летний водитель автомобиля «Инфинити» сбил 58-летнего мжчину. ДТП произошло на 6 километре автодороги «Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района» вчера, 19 декабря, в утреннее время.

Сегодня около 08:15 на 6 км автодороги Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского района на территории Сосновского района, 27-летний парень, управляя автомобилем «Инфинити Ку Икс 70», совершил наезд на пешехода, мужчину в возрасте 58 лет, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.