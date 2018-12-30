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/ Трое погибли в лобовом столкновении иномарок в Увельском районе

Трое погибли в лобовом столкновении иномарок в Увельском районе

Водители выжили и находятся в больнице.
сегодня в 10:35
  |  Происшествия

В лобовом столкновении погибли три пассажира иномарки. Смертельное ДТП произошло 29 декабря в вечернее время на территории Увельского района. Как установили сотрудники ГИБДД, «Фольксваген Поло» выехал на «встречку», прямо на «Хендай Акцент». Возможности разминуться у автомобилей не было. В аварии выжили только водители.

В результате ДТП от полученных травм трое пассажиров автомобиля «Фольксваген Поло» скончались, водители обоих автомобилей госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать сотрудники полиции. Сейчас неизвестно, по какой причине «Фольксваген» оказался на встречной полосе движения.

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