/ Трое погибли в лобовом столкновении иномарок в Увельском районе

Водители выжили и находятся в больнице.

В лобовом столкновении погибли три пассажира иномарки. Смертельное ДТП произошло 29 декабря в вечернее время на территории Увельского района. Как установили сотрудники ГИБДД, «Фольксваген Поло» выехал на «встречку», прямо на «Хендай Акцент». Возможности разминуться у автомобилей не было. В аварии выжили только водители.

В результате ДТП от полученных травм трое пассажиров автомобиля «Фольксваген Поло» скончались, водители обоих автомобилей госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать сотрудники полиции. Сейчас неизвестно, по какой причине «Фольксваген» оказался на встречной полосе движения.