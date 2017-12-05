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/ Автомобилист спровоцировал смертельное ДТП на «зебре» в Миассе

Автомобилист спровоцировал смертельное ДТП на «зебре» в Миассе

Пожилая женщина скончалась в больнице, ее спутник проходит лечение.
сегодня в 12:44
  |  Происшествия

Накануне в Миассе произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина. 75-летняя жительница города переходила дорогу в сопровождении 81-летнего спутника, когда на них наехал автомобиль «Пежо». Прохожие переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Женщина-пешеход была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм. Второй пешеход, 1936 года рождения, проходит лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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