/ Женщина на «Гранте» сбила пешехода на «зебре» в Ленинском районе

В результате наезда пострадал 25-летний мужчина.

Накануне вечером в Ленинском районе Челябинска произошла авария на нерегулируемом пешеходном переходе. 46-летняя женщина за рулем отечественной легковушки совершила наезд на молодого мужчину, когда он переходил оживленный участок дороги по улице Енисейской. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.



6 декабря 2017 года в 20:15 напротив дома № 13 по улице Енисейская водитель автомобиля «Гранта» — женщина 1971 года рождения, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, все обстоятельства ДТП устанавливаются.