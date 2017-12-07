/ Поездка на машине обернулась для 22-летнего бесправника гибелью под Аргаяшом

Товарищ посадил неопытного водителя за руль, в результате оба разбились.

Накануне на трассе в Аргаяшском районе вылетела в кювет и перевернулась иномарка «Вортекс Корда», в результате чего разбились два человека. 23-летний владелец автомобиля пострадал, его 22-летний товарищ, находившийся за рулем без опыта вождения, погиб на месте от полученных травм. Сотрудники ГИБДД установили предварительную картину произошедшего.



Молодой человек не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением транспортным средством, совершил съезд с автодороги в левый кювет с последующим опрокидыванием. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Владельца автомобиля госпитализировали, он находится под присмотром врачей. Отметим, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.