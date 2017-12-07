/ Преследование пьяного угонщика «Тойоты» сняли на видео

Несосостоявшегося угонщика отправили под стражу после погони.

Челябинца подозревают в совершении сразу нескольких транспортных преступлений за одну ночь. 3 декабря сотрудник автосервиса самовольно забрал одну из машин — «Тойоту Секвою», и отправился на ней в поездку по городу. В это время ему удалось угодить в ДТП и скрыться. Об этом стало известно сотрудникам Госавтоинспекции, которые и поспешили остановить нарушителя. Погоня попала на запись видеорегистратора.



Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску установили, что задержанный не имеет права на управление транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, а также к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.



Отметим, что от прохождения медосвидетельсвования водитель угнанного авто отказался. Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело за угон, также решается вопрос о возбуждении дел по другим правонарушениям. Сам автомобилист находится под стражей. Похищенный автомобиль возвращен владельцу. Сумма ущерба оценивается в 800 тысяч рублей.