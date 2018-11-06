/ Водитель японской иномарки насмерть сбил мужчину в Челябинске

Пешеход погиб по дороге в больницу.

В Челябинске водитель японского кроссовера «Сузуки Гранд Витара» сбил пешехода. Смертельный инцидент произошел вчера, 5 ноября, в утреннее время, возле дома 2/1 на Бродокалмакском шоссе.

Водитель, управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть вблизи пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Пострадавшему в ДТП понадобилась помощь медиков, однако оказать ее 61-летнему мужчине они не успели — он получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.