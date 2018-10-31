/ Молодой водитель погиб в смертельном ДТП возле металлургического комбината в Магнитогорске

Автомобиль мужчины восстановлению не подлежит.

25-летний мужчина скончался в результате ДТП, которое произошло вчера, 30 октября в Магнитогорске. Происшествие случилось на северном переходе, в нескольких километрах от проходной Магнитогорского металлургического комбината.

На кадрах с места ДТП видно раскуроченную иномарку. Сообщается, что автовладелец наехал на земляной вал и врезался в электроопору. От удара у автомобиля смяло переднюю часть, вылетели двери и повредился капот. Теперь транспортное средстве не подлежит восстановлению.

Водитель, управляя автомобилем «Мазда 3», не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части дороги вправо и совершил наезд на препятствие. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что автовладелец в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Мужчину доставили в медсанчасть ММК, где он скончался.