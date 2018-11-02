/ Челябинец устроил массовое ДТП в центре города и скрылся

Предполагаемого виновника аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Массовое ДТП произошло сегодня, 2 ноября, на улице Цвиллинга в Челябинске. Там столкнулись три автомобиля. Один из них — «Хендай» — влетел в дерево. Другого участника — красную «Ладу Калину» — иномарка задела по касательной. А вот виновник аварии с места происшествия скрылся.

Мою машину подрезали, вот, я уходил тогда от столкновения, в итоге повредил машину припаркованную, и, соответственно, отскочил на противоположную сторону. — рассказал «Первому областному» владелец «Хендая».

А вот водитель «Лады Калины», кажется, вообще не понял, что произошло. В момент ДТП мужчина находился в машине, припаркованной на обочине.

Сидел в телефоне, глаза поднимаю, вижу, на меня несется автомобиль. Уже думал, куда бежать, смотрю, он начал заворачивать, смотрю, в дерево. — поделился своей версией произошедшего второй участник аварии, владелец «Лады Калины».

У обоих автомобилей повреждены передние части, выбиты фары. На дороге возле места ЧП лежат осколки бампера. Однако сильнее всего досталось въехавшему в дерево кроссоверу.

К счастью, момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить личность предполагаемого виновника ДТП, а также установить все детали произошедшего.