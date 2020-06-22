Магнитогорца ждет суд за сбитого полицейского

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Магнитогорске за наезд на полицейского будут судить 28-летнего местного жителя. Мужчина может лишиться свободы за то, что сбил полицейского, будучи пьяным.



Сам инцидент произошёл в конце ноября прошлого года. Обвиняемый ночью находился за рулём в состоянии опьянения. Он проигнорировал требование об остановке и наехал на полицейского.

«Обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировав требования инспектора ДПС об остановке транспортного средства, умышленно совершил наезд на сотрудника, проехав по его телу колесами автомобиля, чем причинил его здоровью вред средней тяжести»,— рассказали «Первому областному в пресс-службе прокуратуры региона.

Свою вину злоумышленник признал полностью. Он раскаялся в совершенном преступлении, а также возместил ущерб. Дело по части 2 статье «Применение насилия в отношении представителя власти» направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска. Там его рассмотрят по существу. Отметим, что обвиняемый может получить до 10 лет лишения свободы.