Еще три правозащитника проиграли суд, пытаясь оспорить решение о самоизоляции

По их мнению введённые ограничения нарушают конституционные права жителей региона.

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В Челябинске три правозащитника в областном суде пытались оспорить решение регионального правительства о введении режима повышенной готовности. По их мнению, данная мера нарушает конституционные права жителей области.



Заседание проходило в пятницу, 19 июня. Сергей Леонтьев, Виктория Майбородина и Василий Балакин посчитали, что социальная дистанция, использование СИЗов в общественных местах, ограничения на свободу передвижения и выбор места жительства и пребывания нарушают конституционные права жителей региона. Правозащитники добивались признать распоряжение правительства области «О введении режима повышенной готовности» недействительным, однако областной суд встал на сторону властей.

«Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемых распоряжений прав административных истцов не нарушает, обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и направлено на защиту здоровья жителей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

При этом представители инстанции подчеркнули, что решение не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, что ограничения были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. По заверениям представителей областного правительства, такие меры как ношение масок и социальная дистанция могу защитить жителей Челябинской области от COVID-19 и предупредить дальнейшее распространение заболевания. Также отметим, что режим повышенной готовности в регионе действует до 30 июня.