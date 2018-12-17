/ Трамвайную остановку «Чичерина» вернули челябинцам

Высаживать пассажиров вновь будут на разных сторонах перекрестка.

Возобновила свое действие трамвайная остановка после перекрестка с улицей Чичерина. У конечной трамвая тут — богатая история. Начиная с 2014 года, остановки меняли свое положение уже пять раз.

Все началось с того, что в августе 2014 года остановка переехала за перекресток Чичерина и проспекта Победы. В апреле 2015 года открыли вторую остановку «улица Чичерина», но уже до перекрестка. В августе 2016 года последнюю упразднили, а в октябре 2018 года остановку после перекрестка закрыли и вернули остановку до него.

Сейчас же открыты обе остановки, но, учитывая их многолетнюю историю, надолго ли — неизвестно.