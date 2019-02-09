/ Пострадавшие в лобовом ДТП помирились, пока лечились в челябинской больнице

Участники аварии несколько недель провели в одной палате.

Участники одного ДТП помирились в Челябинской больнице. Их автомобили столкнулись на трассе в Сосновском районе еще 24 января. Роман на «Мицубиси» ехал из Башкирии, а Ольга и Стас на «Ладе» — из Перми в Казахстан. Иномарка оказалась на «встречке» и не смогла уйти от столкновения с движущейся на нее отечественной легковушкой. В больнице пострадавших мужчин определили в одну палату. Ухаживать за обоими пришлось Ольге — она получила небольшие телесные повреждения.

Если надо воды принести или тарелку убрать, естественно, я ему не откажу. Живой же человек. Но я ему сказала: «Все, Роман, ты попал, ты не думай. Будешь приезжать каждый год колоть дрова и копать огород». — рассказала Ольга телеграм-каналу Mash.

Пока дружба участников ДТП укрепляется в одной палате, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится административное расследование.