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/ Пострадавшие в лобовом ДТП помирились, пока лечились в челябинской больнице

Пострадавшие в лобовом ДТП помирились, пока лечились в челябинской больнице

Участники аварии несколько недель провели в одной палате.
сегодня в 10:28
  |  Общество

Участники одного ДТП помирились в Челябинской больнице. Их автомобили столкнулись на трассе в Сосновском районе еще 24 января. Роман на «Мицубиси» ехал из Башкирии, а Ольга и Стас на «Ладе» — из Перми в Казахстан. Иномарка оказалась на «встречке» и не смогла уйти от столкновения с движущейся на нее отечественной легковушкой. В больнице пострадавших мужчин определили в одну палату. Ухаживать за обоими пришлось Ольге — она получила небольшие телесные повреждения.

Если надо воды принести или тарелку убрать, естественно, я ему не откажу. Живой же человек. Но я ему сказала: «Все, Роман, ты попал, ты не думай. Будешь приезжать каждый год колоть дрова и копать огород». — рассказала Ольга телеграм-каналу Mash.

Пока дружба участников ДТП укрепляется в одной палате, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится административное расследование.

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