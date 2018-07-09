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/ Сбежавшего заключенного ищут на Южном Урале

Сбежавшего заключенного ищут на Южном Урале

За информацию о местоположении преступника пообещали деньги.
сегодня в 12:18
  |  Происшествия

43-летний Сергей Жилин сбежал из колонии в Красноярском крае. По данным ГУФСИН, мужчина мог покинуть регион и отправиться в Челябинскую область. Беглец неоднократно был осужден за кражи и мошенничество. Он легко входит в доверие к случайным знакомым.

Приметы осужденного: Жилин Сергей Валерьевич, рост 178−180 см., среднего телосложения; лицо овальное; уши оттопыренные; нос прямой; подбородок круглый заостренный, родинка справа; глаза карие; волос темно-русый, короткий. — пояснили в ГУФСИН.

На спине слева у него татуировка в виде змея, на левом плече иероглиф, на среднем пальце левой руки вытатуирован перстень, на спине — дракон. Особые приметы: шрам на животе по центру 25 см.

За предоставление достоверной информации о местонахождении сбежавшего преступника обещают вознаграждение в 30 000 рублей. Конфиденциальность гарантируется. Передать данные можно в ближайший отдел полиции или по телефону 8 923 579 04 57.

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