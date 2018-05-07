/ Чебаркульский росгвардеец задержал преступника во время прогулки в выходной день

﻿Нарушителя передали местным полицейским.

Боец Росгвардии в Чебаркуле в свой выходной отравился на прогулку. По дороге мужчина обратил внимание на прохожего, который показался ему знакомым. Это оказался скрывающийся от суда за кражу имущества из автомобиля местный житель. За два дня до этого Межмуниципальный отдел МВД России «Чебаркульский» объявил его в розыск.

Бдительный боец вневедомственной охраны незамедлительно доложил о случившемся в дежурную часть, а сам, тем временем, остановил предполагаемого преступника, представился и попросил предъявить документы. — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

На место вскоре прибыл экипаж правоохранителей. Подозреваемого доставили в местный отдел МВД и передали сотрудникам полиции.