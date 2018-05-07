/ Полицейские задержали преступника, избившего товарища поленом

Поиски злоумышленника длились 7 лет

Прокуратура передала в суд дело о нападении 7-летней давности. Летом 2010 года подозреваемый набросился на своего знакомого с бревном, отчего тот получил серьезные травмы. После инцидента агрессор скрылся, а правоохранители в течение долгого времени вели поиски мужчины.

По версии следствия обвиняемый, находясь в ночное время 2 июля 2010 года в состоянии алкогольного опьянения на берегу водоема «Голубой карьер в Красноармейском районе, нанес знакомому не менее 3 ударов по голове деревянным поленом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. После этого злоумышленник скрылся, проживал в Челябинске без регистрации, находился в розыске. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Сейчас в отношении мужчины без гражданства возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело направлено в Красноармейский райсуд для рассмотрения.