/ Беглого сибирского заключенного поймали в Челябинске

Мужчине в розыске две недели удавалось скрываться от правоохранителей.

Две недели назад из сибирской колонии-поселения сбежали три осужденных. Их объявили во всероссийский розыск. Накануне стало известно, что один из разыскиваемых заключенных, Валерий Бойко, скрывается в Челябинской области. Сотрудники местного ГУФСИН организовали операцию по поимке Бойко, которая успешно завершилась.

Сбежавший заключенный задержан на территории Челябинской области в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска ГУФСИН по Челябинской области. Задержание произошло 5 июля. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУФСИН региона.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы». Бойко, ранее осужденному за угон автомобиля на 5 лет, грозит тот же срок. Более того, найденному заключенному нужно вернуть государству деньги, потраченные на его поиски.

Также задержан Вячеслав Стецик, сбежавший вместе с Бойко из ИК-16. Его обнаружили в Красноярске.

Напомним, что продолжается розыск Сергея Валерьевича Жилина 1975 года рождения, осужденного за угон. Изначально предполагалось, что именно он отправится на Южный Урал.

Приметы: рост 178−180 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, уши овальные, нос прямой, круглый заостренный подбородок, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

Особые приметы: шрам на животе по центру 25 сантиметров, слева на спине татуировка — рисунок змей, посредине — дракон, на левом плече иероглиф, на среднем пальце левой руки татуировка перстень.

За предоставление достоверной информации о местонахождении сбежавшего преступника обещают вознаграждение в 30 000 рублей. Конфиденциальность гарантируется. Передать данные можно в ближайший отдел полиции или по телефону 8 923 579 04 57.