/ Мужчина в одной перчатке исчез после поездки на пригородном поезде в Челябинской области

Пенсионера разыскивают с 12 июня.

В Челябинской области разыскивают 78-летнего Василия Первушина. Мужчина проживает в Верхнем Уфалее. 12 июня он решил поехать в Кыштым к своей дочери, для этого приобрел билет на пригородный поезд «Челябинск-Верхний Уфалей». Известно, что пенсионер даже вышел на нужной ему станции и направился в сторону города, однако после этого события следы Василия Первушина потеряны.

Мужчина был одет в светлую кепку, синюю спортивную куртку с темными рукавами, темные спортивные штаны и серые кроссовки.

— рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Приметы Василия Первушина: 77 лет, среднего телосложения, рост 165–170 сантиметров, подстрижен налысо, густые брови, карие глаза.

Особые приметы: ходит с деревянной тростью, надев на руку одну перчатку, иногда надевает очки с черной оправой.

Всех, кто видел Василия Первушина или знает, где он находится, просят сообщить информацию в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.