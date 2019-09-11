Полицейские рассказали подробности задержания сбежавших пациентов психбольницы

Беглецы вернутся к принудительному лечению.

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В Челябинске пойманы двое мужчин, сбежавших из психиатрической больницы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Напомним, что накануне из медучреждения сбежали 18-летний парень, осужденный за грабеж и кражу, и 29-летний мужчина, судимый за кражу, находившиеся там на принудительном лечении. Одного из сбежавших заметил местный житель. Он узнал его благодаря ориентировке отряда «Легион-спас», который также занимался поисками мужчин.

«Одного из них, высокого, нашли в маршрутке. Скажем так, гражданин нашего города увидел ориентировку, опознал, позвонил. Его задержали. Они не особо опасные, они просто больные люди», — рассказала координатор поискового отряда «Легион-спас» Татьяна Гроза.

После этого уже ближе к вечеру сотрудники полиции обнаружили и второго сбежавшего. По некоторым данным, он укрывался у своей матери.

«Сначала был задержан один, затем задержали второго на квартире в десять часов вечера», — сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что мужчин отправят обратно в учреждение для продолжения лечения.