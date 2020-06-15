Подростка, сбежавшего от цыган, нашли в Челябинской области

По документам местом жительства девушки является Волгоградская область.

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В Увельском районе Челябинской области полицейские задержали 16-летнего подростка. Девушка, которая по документам проживает в Волгоградской области, сбежала от цыган. Это выяснилось в ходе составления протокола.



Однако изначально её доставили в полицию по другому поводу. Всё дело в том, что она ходила по железнодорожным путям. Это и привлекло внимание полиции, а заодно — стало поводом для задержания по статье «Переход по железнодорожным путям в неустановленном месте» КоАП РФ.

«При составлении административного материала выяснилось, что её местом жительства является Волгоградская область. Со слов подростка известно, что в дневное время она убежала от цыган и пошла в направлении центра поселка, где ходила по железнодорожным путям вблизи станции. Родственников и знакомых в поселке не имеет, денежные средства отсутствуют»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе Увельского районного суда.

Представители власти связались с законным представителем девушки. Однако по телефону им сказали, что приехать за дочерью невозможно из-за отсутствия денег и большого расстояния. В итоге было решено поместить девушку в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Стоит отметить, что по месту жительства она характеризуется посредственно, на профилактическом учете в ПДН не состоит, склонна к совершению правонарушений и преступлений, имеет вредные привычки»,— добавили представители суда.

В ЦВСНП подросток помещена на срок, минимально необходимый для её дальнейшего устройства, но не более 30 суток. Отметим, что судебный акт не вступил в законную силу.