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В Челябинске разыскивают 17-летнюю Галину Богданович. Девушка сбежала из социально-реабилитационного центра еще в конце февраля. До сих пор она не вышла на связь.
«Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета: шапка серого цвета, пуховик черного цвета с мехом, брюки черного цвета, сапоги черного цвета», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить в полицию по телефонам: 772-14-14, 89511109022, 89507204687, 02.