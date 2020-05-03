Несмотря на праздничные дни, глава Челябинской области Алексей Текслер продолжает работать. 2 мая он проконтролировал ход строительства нескольких важных социальных объектов в Челябинской области. Подробнее сообщили в пресс-службе правительства региона.
Одной из точек посещения стал Дворец самбо в Увельском районе. Его строительство уже завершено, и здание готова к вводу в эксплуатацию.
«Строительство началось в 2019 году, более 50 млн рублей из федерального и областного бюджетов было направлено на возведение объекта»,— рассказали в правительстве.
Кроме того, губернатор проследил за ходом работ на стадионе «Олимпийский», где по его поручению ведется реконструкция трибун и футбольного поля.
Рабочий визит Алексей Текслер провел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.