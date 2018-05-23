/ Чебаркулец сбежал из-под домашнего ареста в кафе

Молодого человека обнаружили на том же месте, где задержали в первый раз.

Жителю Чебаркуля грозит 2 месяца в СИЗО за побег из дома. До 22 мая 18-летний парень находился под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал суд из-за происшествия в местном кафе. Как рассказывает собственный источник, все произошло во время распития спиртного. Его товарища, находившегося на тот момент в розыске, пыталась задержать полиция.

Он был в розыске, бухал в кафешке. За ним приехали полицейские. А его друзья стырили ключи от полицейской машины, чтобы те его увезти не могли. В итоге приехала подмога. Его друзья пытались отобрать его у полицейских. Он сам попытался убежать. Самый активный из них побежал. Сотрудник начал в воздух стрелять. — прокомментировал сайту «Первый областной» собственный источник.

18-летнего дебошира оставили под домашним арестом. Однако накануне молодого человека снова заметили в городе. Он срезал браслет и отправился в то же кафе, в котором и устроил предыдущий конфликт.

Привлеченному к уголовной ответственности 18 лет. Мерой пресечения ему избран домашний арест. Однако вчера, 22 мая, обвиняемый был замечен в том же кафе. Он срезал браслет и вышел из дома, решив употребить в заведении питания алкогольные напитки. Поэтому сейчас мы вышли с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО СКР «Чебаркульский» Виталий Александров.

Сейчас обвиняемый находится в ИВС.