Из психиатрической клиники Челябинска сбежали два пациента

Мужчины находились на принудительном лечении.

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В Челябинске из психиатрической клиники сбежали несколько пациентов. 18-летний парень, осужденный за грабеж и кражу, и 29-летний мужчина, судимый за кражу, находились в медучреждении на принудительном лечении. Молодые люди ушли из больницы 9 сентября.

«Медучреждение действительно самовольно покинули два пациента. По факту происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД Челябинска.

Отметим, что сбежавшие пациенты могут быть опасны для жителей города.

«Все наши пациенты так или иначе представляют определенную опасность, но эти молодые люди не совершали преступлений против личности: они не убийцы, не насильники», — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача ГБУЗ «Челябинская Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1» по медицинской части Ольга Барковская.

Если у вас есть информация о местонахождении этих людей, сообщите ее по телефонам: 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 — Татьяна или 02.







