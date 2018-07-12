/ Бизнесмена, которого подозревают в обмане челябинских дольщиков, отправили под арест

Сегодня, 12 июля, апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, отменила решение райсуда, избрала в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста и установила предусмотренные законом ограничения. — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Апелляционное постановление вступило в законную силу.
На данный момент следователи продолжают устанавливать всех пострадавших дольщиков. Речь идет о строительных организациях «УралСтрой», «РегионПроект» и «Проект Парковый-1»