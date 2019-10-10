Беглый заключенный изнасиловал несовершеннолетнюю, пока скрывался в Магнитогорске

Заключенный совершил побег из Нижнего Атляна еще в начале июля.

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За решеткой пробудет до 4 декабря Рустам К., который подозревается в изнасиловании маленькой девочки. Меру пресечения вынес Орджоникидзевский суд Магнитогорска.

История длинна и запутана. Рустам К. в июле этого года совершил побег из колонии в Нижнем Атляне, где отбывал наказание за кражу. Сбежал он, когда конвоиры повели его в магазин. Был объявлен план перехват, но заключенному удалось скрыться. Искали его в районе Миасса и самого Атляна, потом круг поиска расширили на всю область.

Как выяснилось, «приют» он нашел в Магнитогорске, где прятался от правоохранительных органов. В розыске он числился три месяца.

Задержал беглеца патруль ППС, который в случайном прохожем заподозрил что-то неладное. С полицейскими он разговаривал странно, а фамилию свою произносил невнятно и без особого желания. Уже в отделе полиции Левобережный выяснилось, что это именно беглец.

«При патрулировании, ехали и обратили внимание на мужчину, он был неряшливо одет. Мы подъехали, решили узнать его данные. Тут смотрим, а у нас ориентировка была до этого, а он схож с ориентировкой», — рассказал Серик Битанов, инспектор об ППС УМВД России по г. Магнитогорску.

Во время побега он совершил более тяжкое преступление: Рустам К. надругался над несовершеннолетней девочкой. Малышка не доросла и до 14-ти лет.

5 октября Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес решение об избрании меры пресечения, так как правоохранительные органы опасались того, что он может сбежать или продолжить совершать преступления.

«Рустам К. обвиняется следственными органами в совершении в особо тяжкого преступления против личности, представляющего повышенную опасность, за совершение которого санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двадцати лет. В связи с чем, опасаясь тяжести предъявленного обвинения и возможно большого срока наказания, желая избежать ответственности за содеянное, Рустам К. может скрыться от органов предварительного следствия и суда», — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска.

За побег к уже имеющемуся сроку в четыре года ему могут «накинуть» еще минимум три, а за последнее преступление он и вовсе может провести за решеткой до 20 лет.

Ближайшие два месяца ему предстоит провести под стражей. Постановление пока не вступило в законную силу.